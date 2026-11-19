La Diputació de Lleida aprova el pressupost per al 2027 amb els vots de l'equip de govern
Els comptes ascendeixen als 225,8 milions d'euros, prop d'un 1% més que l'any anterior
El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat de manera provisional el pressupost per al 2027, que ascendeix a 225,8 milions d'euros, gairebé un 1% més que els 223,7 milions d'euros de l'any anterior. Els comptes han tirat endavant amb els 13 vots de l'equip de govern d'ERC, PSC, Unitat d'Aran i Ara Pacte Local. Per contra, la coalició Junts Impulsem, que havia donat suport als comptes dels últims dos anys, hi ha votat en contra, igual que ho ha fet el PP. La diputada no adscrita Rosalia Carnicé s'ha abstingut. El president de l'òrgan, Joan Talarn, ha dit que els comptes permeten "consolidar i continuar" les polítiques iniciades, que tenen la prioritat, ha dit, de garantir els serveis públics, protegir i connectar el territori i generar oportunitats.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha defensat el paper continuista dels comptes per poder "continuar desplegant les polítiques que vam poder impulsar i desplegar durant aquest any amb la prioritat d'estar al costat dels 231 municipis" de la demarcació.
Sobre els comptes, el diputat de Finances, Marc Baró, ha destacat que "refermen el compromís de la Diputació amb els municipis i necessitats del territori". En concret, ha destacat que el 80% dels programes d'ajut i suport es destinen a l'àmbit municipal, amb 80 milions d'euros per a institucions i 14 milions d'euros més per a entitats sense ànim de lucre. També ha destacat els 15 milions d'euros per modernitzar les xarxes municipals d'aigua, els 11 milions d'euros per al manteniment de camins i carreteres o els 2,5 milions d'euros per impulsar projectes contra el despoblament.
La coalició Junts Impulsem ha justificat la seva negativa per la manca de negociació amb l'equip de govern. Després que la formació donés suport als comptes dels darrers dos exercicis, el portaveu del grup Jaume Ars ha lamentat que enguany el govern hagi "desestimat totes les propostes" de les 22 que van presentar. "No hi ha hagut una negociació real", ha lamentat.
Per la seva banda, el portaveu del PP a l'ens, Xavier Palau, ha dit que, tot i que el pressupost incorpora algunes de les seves propostes, s'aprova sense que hi hagi pressupostos estatals i pensant en les eleccions municipals de l'any vinent. "Això és greu. Aprovem un pressupost sense saber què ingressarem, estem fent supòsits. També hi posen la seva pinzellada política, és lògic, aproven un pressupost pensant en clau municipal de cara a les pròximes eleccions perquè els municipis diguin que disposen de recursos per fer una bona campanya electoral", ha argumentat.
Per la seva banda, Rosalia Carnicé s'ha abstingut perquè considera que no disposa de "tota la informació necessària" per posicionar-se, ja que, segons ha dit, la seva recent condició de diputada no adscrita ha fet que hagi tingut "poc temps per estudiar" i que tampoc hagi pogut assistir a les comissions.