Els Diables reuneixen els diners per a la primera bèstia de foc d’Arbeca
A través d’una campanya de micromecenatge
Els Diables Calents i Cornuts d’Arbeca han aconseguit reunir els 7.600 euros necessaris per pagar la construcció de la que serà la primera bèstia de foc del poble: una figura que representarà una àguila de dos caps i que ja està prenent forma al taller de l’artista Jordi Arnau Espuga a les Borges Blanques. La campanya de finançament col·lectiu iniciada el mes d’octubre passat a la plataforma a internet Goteo.org va finalitzar ahir després de reunir 83 aportacions d’entre 10 i 200 euros de particulars i entitats. Entre totes, van sumar una mica més de 7.900 euros. Ara l’entitat continuarà obtenint donatius per comprar un remolc amb què poder traslladar la figura per carretera i exhibir-la en altres localitats.
La campanya seguirà amb un estand per presentar el projecte a la Fira de Santa Caterina, que se celebra aquest cap de setmana. Lluc Morgades, membre de l’entitat, va explicar que, d’aquesta manera, busquen reunir donatius de nous sectors de la població com les persones grans, després de constatar que amb prou feines van participar en la campanya de finançament col·lectiu.
La construcció de la bèstia de foc es va iniciar sense esperar al resultat del recapte a través d’internet. Morgades va explicar que els Diables havien fet un estudi previ que garantia que podrien cobrir el cost de la figura, d’uns 12.000 euros, amb una ajuda de 5.000 euros de l’ajuntament i fons propis de l’entitat. “Organitzar una campanya per recaptar fons ha permès atansar el projecte als veïns i que la gent d’Arbeca pugui fer-se seua l’àguila”, va explicar. L’estrena s’espera per a la pròxima primavera.