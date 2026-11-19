Les Borges Blanques aborda el procés per reobrir comerços buits al centre
L’ajuntament de les Borges Blanques ha començat a definir les actuacions per donar una nova vida als locals comercials del centre històric que actualment estan tancats, a més de donar suport a les persones interessades a establir-hi la seua activitat econòmica.
L’objectiu del consistori és elaborar un pla d’usos de locals en planta baixa per definir quines activitats convé afavorir en cada tram del centre de la localitat, per a la qual cosa impulsarà un inventari d’edificacions i locals. Una vegada recollides, les dades s’incorporaran al sistema d’informació territorial SITMUN de la Diputació per seguir l’evolució del projecte i consultar els usos possibles de cada local.
El projecte, finançat amb una subvenció de 80.000 euros de la direcció general de Comerç de la Generalitat, també preveu enquestes, entrevistes, tallers i passejades pel nucli antic per identificar necessitats del comerç local, i també contempla la incorporació d’un tècnic que assessori comerciants i propietaris de locals buits.
D’altra banda, el resultat servirà per actualitzar el cens comercial i elaborar el pla d’enfortiment del comerç i del mercat setmanal, que definirà les actuacions en aquest àmbit fins al 2030.