ESGLÉSIA
Obren judici canònic contra el capellà acusat de violar un jove
El bisbat d’Urgell el manté apartat del culte. Assegura que el denunciant no era seminarista quan presumptament van tenir lloc els fets
El bisbat d’Urgell va informar ahir de l’obertura d’un procés judicial canònic contra el sacerdot acusat de violar un jove de 26 anys. La diòcesi va comunicar ahir que ha finalitzat la investigació prèvia que li correspon i que les autoritats competents han estat les que han determinat que s’ha d’obrir un judici canònic per aquests fets.
En un comunicat, el bisbat va assenyalar que la investigació prèvia ha aclarit que en el moment en què presumptament van tenir lloc els fets denunciats, el juliol del 2025, el jove no tenia cap vinculació amb les institucions dependents de la diòcesi perquè encara no era seminarista. El jove va cursar els estudis després, segons van concretar.
Així mateix, van apuntar que, a l’espera de la resolució definitiva del cas, el capellà continuarà subjecte a les mesures provisionals imposades, que inclouen la prohibició de l’exercici públic del ministeri sacerdotal i la privació del seu ofici pastoral. Des del bisbat van assegurar que quan el denunciant va identificar “fefaentment” la persona denunciada, el passat 17 d’octubre, se la va animar a exercir els seus drets davant de les autoritats policials i es va iniciar la investigació prèvia canònica. Aquestes actuacions, van afegir, es van dur a terme anteriorment a la denúncia policial, presentada el 26 d’octubre, i a la publicació de la notícia en els mitjans de comunicació, el passat dia 8. La diòcesi d’Urgell va reiterar el seu “compromís absolut amb la veritat, la justícia, el respecte a la dignitat de totes les persones i a la plena col·laboració amb les autoritats competents”.
La diòcesi d’Urgell va apartar del culte el passat 9 de novembre aquest sacerdot, I.D.A.P., de 54 anys, que havia estat rector de la parròquia de Bellcaire d’Urgell, a més d’altres localitats de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, la Sentiu de Sió i Castellserà) al llarg de 15 anys. Després de finalitzar el seu servei en aquesta comarca va ser traslladat a la Seu i a finals d’aquest estiu va ser nomenat responsable de l’església de Santa Magdalena, a la capital de l’Alt Urgell, així com prevere de la parròquia de Sant Ot. També va assumir la rectoria de les parròquies de Castellbò.