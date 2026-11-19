El pumptrack d’Almenar, al costat de l’escola
Després de descartar fer-ho a l’antiga bassa d’aigua, que es protegirà pel seu interès històric
La Paeria d’Almenar projecta la construcció d’un circuit de pumptrack al carrer Central, al costat de la nova escola. Es tracta d’una nova instal·lació pensada per fomentar l’activitat física, l’esport a l’aire lliure i oferir alternatives de lleure als joves, segons va explicar el regidor d’Esports, David Sarroca. L’espai està dissenyat per a la pràctica amb bicicletes, encara que també podran utilitzar-lo patinets, patins i monopatins, entre altres elements no motoritzats. El recorregut incorpora salts, ondulacions i corbes peraltades per tal d’avançar aprofitant la inèrcia. La ubicació escollida s’ha seleccionat després de descartar definitivament fer la pista a l’antiga bassa que va funcionar com a dipòsit d’aigua de boca de la localitat, ara en desús.
Sarroca va indicar que la intenció del consistori és protegir l’antiga bassa que fins fa deu anys subministrava la població, però es va dessecar i es va deixar en desús després de l’entrada en servei del nou dipòsit, construït a la zona més alta del poble, a prop del cementiri. L’ajuntament busca una fórmula per protegir aquest enclavament i no descarta declarar-lo bé cultural d’interès local (BCIL) al tractar-se d’una construcció de fa més d’un segle amb importants detalls modernistes com rosasses en relleu en l’estructura.
Segons Sarroca, la intenció és adjudicar el projecte abans del 31 de desembre per construir la pista en dos mesos com a màxim. “Tot dependrà del secretari, ja que ara no en tenim i depenem del professional que ens envia la Diputació”, va assenyalar.
La nova pista costarà 33.613 euros amb paviment per millorar l’adherència i la durabilitat, així com la senyalització d’entrada i sortida, sentits de circulació i normes d’ús. L’objectiu és ampliar els espais esportius per oferir noves oportunitats a nens i joves.