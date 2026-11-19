La Pobla de Segur aprova la rehabilitació sostenible de bungalous de l'Àrea vacacional
Finançat pels fons Next Generation EU amb un import de gairebé 600.000 euros
La Pobla de Segur ha aprovat el projecte per rehabilitar cinc bungalous i l'adequació de l'entorn de 18, la urbanització de la parcel·la en l’àrea d’autocaravana de l'antiga Àrea Vacacional.
Els treballs entren en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació 'La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible' finançat per fons Next Generation EU per un import de 599.994,10 euros. L'acord s'exposa a informació pública pel termini de trenta dies hàbils i passarà a ser definitiu en cas que no se'n presentin.
Es vol que els allotjaments tinguin preus assequibles perquè estudiants l'Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEM), no es vegin obligats a dormir en furgonetes o autocaravanes. Per l'ICEM, ubicat a la Pobla de Segur, hi passen anualment uns mil alumnes.
Les tasques de rehabilitació van iniciar-se de la mà d'estudiants de l'FP dual de construcció fa més d'un any a alguns dels 18 bungalous per a destinar-los al lloguer per a joves. Tot i això, la falta de finançament ha endarrerit les obres, però ara podran agilitzar-se gràcies a les aportacions del fons Next Generations UE.