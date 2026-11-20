La Barbacana esquiva el risc d’ensorrament
Cervera culmina les primeres obres a la muralla. Preveu deu intervencions més
Dos anys i mig després que la Paeria alertés sobre el risc de caiguda del tram de muralla de la Barbacana, la fortificació llueix un nou aspecte després de finalitzar les obres de restauració. L’actuació, que va començar fa un any, ha servit per poder revertir les patologies estructurals que presentava aquest sector, netejar el mur i recalçar-lo mitjançant formigó de calç hidràulica.
Aquesta obra forma part del pla director que l’ajuntament té previst presentar pròximament, i que inclou un total d’onze fases de rehabilitació del conjunt defensiu. En aquesta primera intervenció s’ha actuat sobre 318 metres lineals de muralla i una superfície de 2.667 metres quadrats.
Els treballs han anat a càrrec de Recòp Restauracions Arquitectòniques i, malgrat que es van licitar per 771.400 euros, han acabat costant-ne 870.886.
L’actuació ha comptat amb ajuts del govern espanyol a través del programa 2% Cultural (452.233 euros), el departament de Cultura de la Generalitat (100.000 euros) i la diputació de Lleida (100.000 més). La Paeria, per la seua part, ha aportat uns altres 100.000 euros de fons propis.
L’objectiu de l’equip de govern és aconseguir finançament per a una segona fase que se centraria en la part del camí de Sant Magí fins al castell. Es tracta d’un sector de 200 metres lineals on mai s’ha portat a terme cap intervenció i que presenta un avançat estat de degradació.
La muralla de Cervera, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), va ser construïda entre els segles XIV i XV, principalment durant el regnat de Pere el Cerimoniós, sobre un recinte fortificat anterior. En el moment de màxim desenvolupament, el recinte assolia prop de 3 quilòmetres de longitud i envoltava una superfície d’uns 200.000 metres quadrats. En conjunt, comptava amb una vintena de torres, deu portals i una fossa de vuit metres d’amplada, a més d’altres elements defensius.
Amb el pas dels segles, la fortificació va perdre la funció militar i va patir modificacions i deteriorament. Per contrarestar-ho, la primera intervenció de restauració de la muralla de Cervera va tenir lloc l’any 1977, a la zona de la Barbacana. Posteriorment, entre els anys 2000 i 2008, es va executar un projecte integral de restauració del recinte, que va suposar una inversió de 2,5 milions d’euros i va permetre actuar en cinc trams de la fortificació.