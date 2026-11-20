La calma s’apodera de CaLagneta
La galeria d’art de Cervera acull la mostra ‘Fragments de calma’ de la madrilenya Ana Alcaraz. Els quadres combinen escenes de tranquil·litat amb un estil colorista i imaginatiu
La galeria d’art CaLagneta de Cervera acull fins al 6 de desembre l’exposició Fragments de calma, una selecció de 25 obres de l’artista madrilenya Ana Alcaraz que conviden a aturar-se, observar i connectar amb la tranquil·litat de les petites coses. A través d’una pintura de caràcter poètic, l’autora construeix un univers format per personatges femenins sense rostre dins d’una atmosfera acolorida que busca transmetre una sensació de benestar a l’espectador. Com és habitual, la mostra ocupa diferents racons de l’espai, des de la zona d’exposició fins al restaurant, les escales o les habitacions de la part d’allotjament.
“Ella sempre parteix de la idea que les seues figures són persones que estan en calma, amb certa elegància i amb una actitud introspectiva que vol traslladar a qui l’està mirant”, va explicar Robert Martí, curador d’art de CaLagneta. D’aquesta manera, la figura femenina ocupa un lloc central en la seua producció, sovint inspirada en fotografies que fa de les seues pròpies filles o persones del seu entorn i que posteriorment recrea per donar forma a situacions que transiten entre la realitat i la imaginació.
Entre els personatges que habiten els seus quadres hi ha ballarines, atletes, nadadores, dames, lectores, dones que passegen i algunes que simplement reposen contemplativament, totes elles dins d’escenaris naturalistes, encara que moltes vegades poc concrets, deixant la porta oberta perquè el públic els acabi de completar.
Collage acrílic
Un dels trets distintius de la proposta és la combinació de materials i procediments en una “fusió de la pintura acrílica amb el collage i fins i tot el fotomuntatge”, va apuntar Martí. També utilitza resines i metacrilats col·locats sobre la tela amb l’objectiu de generar diferents capes i relleus en les diferents composicions. Aquests acabats llisos i brillants juguen amb les llums i ombres projectades a sobre i aporten profunditat a unes obres que comparteixen una paleta de tons pastel i una estètica colorista que és molt reconeixible.
La riquesa de textures contribueix a generar les atmosferes que donen sentit al títol de l’exposició. El responsable de la galeria va assegurar que “la seua forma d’entendre el món i d’habitar-lo, així com el seu procés creatiu, són molt solitaris i precisament és el que vol transmetre, la calma que hi ha en la soledat”.
Fragments de calma suposa, a més, la primera exposició d’Alcaraz a Catalunya, després d’haver exposat a les principals fires d’art de l’Estat, així com en altres països com Bèlgica, França o Portugal. Entre els diferents reconeixements que ha rebut la seua obra, ha estat seleccionada en diverses edicions del Premi Reina Sofia de Pintura i Escultura i el 2018 va rebre la Medalla de Pintura Joaquim Sorolla i Bastida.
En aquest sentit, CaLagneta manté l’aposta per programar art contemporani a la Segarra de forma estable generant una comunitat de persones interessades en l’art més enllà de les grans ciutats. L’espai celebrarà el proper mes de desembre el segon aniversari consolidant una proposta que combina la pintura i l’escultura amb maridatges gastronòmics amb productes de proximitat.