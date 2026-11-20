Cervera renovarà la decoració nadalenca
Substituiran l’arbre de Nadal de la plaça Universitat per un de ganxet. L’encesa de llums serà el 5 de desembre
Cervera obrirà el programa d’activitats de Nadal el pròxim divendres 4 de desembre amb l’encesa de llums i l’estrena de la decoració nadalenca, que aquest any presenta diverses novetats. La principal serà la substitució de l’habitual arbre de Nadal que s’instal·lava a la plaça Universitat per un de ganxet confeccionat per un grup de veïns de la capital de la Segarra. A aquest canvi se sumarà la col·locació d’una nova ornamentació vegetal del balcó del palau de la Paeria, presidit pels dos cérvols blancs, així com una cadena de petits llums LED que es desplegarà al llarg del carrer Major.
L’acte d’encesa de llums començarà a partir de les 17.45 hores amb el taller de fanalets, seguit del concert de nadales de la Coral Infantil Nova Cervera a la plaça Major. La jornada culminarà amb un berenar amb coca i xocolate. La programació nadalenca continuarà el 5 de desembre amb el Mercat de Nadal, en el qual participaran una trentena de parades amb diferents productes. Entre les activitats, hi haurà una degustació de caldo a càrrec de l’AEIG Coll de les Savines, tallers infantils de decoració nadalenca, una visita teatralitzada al campanar de Santa Maria, un espectacle de Fadunito o un màping a la façana de la Paeria.
D’altra banda, les festes a Cervera també inclouran l’entrega de cartes al Patge Karim, la festa de Cap d’Any i la cavalcada de Reis, així com el Nadal Lúdic.