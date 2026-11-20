ADMINISTRACIÓ
La Diputació aprova el pressupost del 2027
Amb els vots de l’equip de govern d’ERC, PSC, UA i Ara-Pacte Local, l’oposició de Junts-Impulsem i PP i l’abstenció de la diputada no adscrita, Rosalia Carnicé
El ple de la Diputació va aprovar ahir el pressupost del 2027, que ascendeix a 225,8 milions, gairebé un 1% més que el d’aquest any. Ho va fer amb els 13 vots a favor de l’equip de govern integrat per ERC, PSC, Unitat d’Aran i Ara Pacte Local, els 8 en contra de la coalició Junts Impulsem (Celestí Vilà no va acudir a la sessió), els 2 en contra del PP i l’abstenció de la diputada no adscrita Rosalia Carnicé.
El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va indicar que els comptes permeten donar prioritat i garantir serveis públics, connectar el territori i generar oportunitats.
El diputat de Finances, Marc Baró, va destacar el compromís de la institució amb els pobles i va destacar que més de la meitat dels programes d’ajuda es destinen a l’àmbit municipal, amb 80 milions d’euros per a ens locals i 14 per a entitats sense ànim de lucre. Va destacar els 15 milions per modernitzar xarxes d’aigua, els 11 per al manteniment de camins i carreteres o els 2,5 per a projectes que frenin la despoblació. Juame Ars, portaveu de Junts Impulsem, va justificar el seu vot en contra per la falta de negociació amb l’equip de govern i va lamentar que s’hagin desestimat les 22 propostes presentades per a una millor redistribució dels recursos.
Per la seua banda, Xavier Palau, del PP, va indicar que, malgrat que s’han inclòs algunes de les propostes dels populars, “són uns pressupostos que s’aproven sense tenir pressupostos estatals, per tant, sense saber què ingressarem i fent suposicions”. Va remarcar que “estan pensats de cara a les pròximes campanyes de les municipals”. Al seu torn, Carnicé va justificar l’abstenció pel poc temps que ha tingut per estudiar les propostes per la seua recent condició de diputada no adscrita.