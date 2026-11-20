Dos ferits en un accident de trànsit a Alcanó
A l'L-701 i un dels turismes implicats ha sortit de la via i ha acabat bolcat
Dos persones han resultat ferides lleus aquest divendres al matí en un accident de trànsit a Alcanó, al Segrià, segons el Servei Català de Trànsit. Es tracta del conductor i el passatger d'un turisme que, per causes que s'investiguen, ha xocat amb un altre vehicle i ha sortit de la via quan circulava per l'L-701, quedant bolcat a l'altura del punt quilomètric 4,9.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 07.31 h.