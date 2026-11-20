Els veïns de Solsona voten eliminar barreres arquitectòniques
El pressupost participatiu es destinarà a passos de vianants i nous paviments
L’ajuntament de Solsona destinarà els 100.000 euros del pressupost participatiu municipal a l’eliminació de barreres arquitectòniques en els passos de vianants i a la instal·lació de paviment antilliscant a les voreres que tinguin pendents. Aquestes dos actuacions, que es concretaran a partir d’una anàlisi tècnica prèvia, són les que han rebut més suport dels 1.017 veïns que han participat en el procés, un 11,84% del cens.
La primera proposta planteja millorar l’accessibilitat en els accessos dels passos de vianants i configurar itineraris accessibles que connectin els principals punts d’interès i els espais més freqüentats del municipi.
En el cas de la segona, l’actuació preveu substituir les rajoles més antigues –amb un disseny de ratlles diagonals– que resulten ser relliscoses quan plou.
Segons el consistori, s’intervindrà en més de 500 metres quadrats de voreres en punts com un lateral del passeig Nou i el tram inferior del carrer d’Antoni Gaudí. Cada una de les dos actuacions disposarà d’una dotació pressupostària de 50.000 euros.
Els treballs començaran abans que acabi aquest any i es completaran el 2027.
Un model “que entusiasma”
Per la seua part, la regidora de Participació, Pilar Viladrich, va valorar molt positivament la participació registrada i va opinar que aquesta xifra “consolida un model d’elaboració de pressupost participatiu que entusiasma la ciutadania”.
Una de les dades destacades d’aquesta edició és la preferència per la votació digital, ja que el 84% dels participants van optar per votar per via telemàtica. Quant a la participació presencial, les paperetes s’han repartit entre l’ajuntament i el centre cívic i comunitari Xavier Jounou.