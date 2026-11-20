Espectacles i reivindicació contra la violència masclista el 25N
La Segarra commemorarà el proper 25 de novembre el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb diferents accions de rebuig de les violències masclistes. Una de les iniciatives serà Posa el domàs al balcó, que convida a penjar aquest distintiu en balcons i façanes. El consell comarcal ha distribuït els domassos entre els ajuntaments de la comarca. A més, impulsa la campanya La violència deixa empremta, centrada en les seqüeles físiques i emocionals que pateixen les víctimes.
A Cervera, el programa inclourà una cercavila de Sound de Secà demà dissabte, la lectura del manifest el dia 25 a la plaça Major i l’espectacle Estranyes relacions, de la companyia Frec a Frec.