Inicien la restauració de la inacabada Obra de Fluvià
Guissona inverteix 117.000 euros en la primera fase de la recuperació
Restaurar un edifici que encara no està acabat pot sonar contradictori, excepte si es tracta de l’Obra de Fluvià de Guissona. Aquest singular conjunt arquitectònic és un projecte de palau episcopal del segle XVI que va quedar a mig construir. Ara, després de passar per diferents etapes d’abandó i degradació, l’ajuntament de Guissona ha decidit impulsar-ne la rehabilitació.
L’actuació, que preveu un mínim de quatre fases, arranca amb una primera intervenció de 117.000 euros que ja està en marxa, es prolongarà fins al mes de gener del 2027 i se centrarà en la capella palatina i els espais annexos. Entre les accions previstes hi ha la consolidació tant dels murs com de la part superior de l’edifici, la neteja i restauració de les superfícies, l’excavació i la prospecció arqueològica i l’adequació de l’entorn immediat.
Cinc segles d’història
La història de l’edifici es remunta a l’any 1505, quan el bisbe d’Urgell, Pere de Cardona, va adquirir l’antiga distinció de Fluvià amb la intenció de convertir-lo en una casa d’esbarjo per a la jerarquia eclesiàstica. El projecte, tanmateix, mai va arribar a completar-se, ja que el 1514 Pere de Cardona va ser nomenat arquebisbe de Tarragona i va retirar el finançament que sostenia les obres. El palau va quedar inacabat i mai se’n va reprendre la construcció.
Durant la Guerra del Francès, el 1808, les tropes napoleòniques s’hi van atrinxerar i, a partir de llavors, el conjunt també va començar a funcionar com a pedrera, de la qual es van extreure materials per a altres construccions de Guissona i dels pobles de l’entorn. Després de les desamortitzacions va passar a mans privades, fins que el 1954 l’ajuntament el van adquirir per 4.900 pessetes i el van habilitar com a dipòsit municipal.
Les primeres iniciatives que buscaven estudiar i recuperar l’edifici van arribar durant els anys vuitanta, amb l’organització de camps de treball i excavacions arqueològiques el 1985 i el 1987.
Tanmateix, aquells intents de dignificar l’Obra de Fluvià no van tenir continuïtat i l’espai va acabar convertit en un abocador informal. No va ser fins a l’any 2010 quan es van impulsar els primers treballs de recuperació, concentrats principalment a retirar les deixalles que s’hi havien acumulat.
L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va considerar que amb l’inici de la restauració s’obre la porta a “una reconciliació amb l’edifici i una oportunitat per reparar les ferides del passat recuperant un llegat excepcional que forma part de la nostra identitat”.
Les obres, finançades amb aportacions del programa del 2% Cultural del Govern espanyol, la diputació de Lleida i fons propis del consistori, s’han adjudicat a l’empresa Albert Gasset.