EDUCACIÓ
Llum verda a la restauració de bungalous de l’àrea vacacional de la Pobla de Segur
L’ajuntament de la Pobla de Segur ha aprovat el projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació sostenible dels bungalous de l’antiga àrea vacacional. Es tracta de la restauració de cinc bungalous i l’adequació de l’entorn de divuit d’adaptats al canvi climàtic i la urbanització de la parcel·la a l’àrea d’autocaravanes local. És una actuació dins del Pla de sostenibilitat turística en destinació La Pobla: natura i turisme actiu sostenible, finançat per fons Next Generation UE per un import de 599.994 euros. Ara, l’acord sortirà a informació pública 30 dies hàbils. En cas que no es presentin al·legacions, serà definitiu.
Fa ja més d’un any que el consistori va començar a rehabilitar alguns dels divuit bungalous amb la voluntat de destinar-los al lloguer per a joves. La restauració la van abordar joves d’FP dual de construcció que impulsa l’associació Reintegra.
La falta de finançament ha demorat les actuacions, que es podran agilitzar amb l’aportació de la UE.
La intenció és que els preus siguin assequibles perquè els estudiants de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEM) no dormin en furgonetes o autocaravanes. Per l’ICEM passen a l’any uns mil alumnes.