Tarda culer al pub La Bombolla de Cervera
Proposen revisar punts foscos del municipi, organitzar tallers i crear un club de lectura
El pub La Bombolla de Cervera va acollir dissabte passat la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Solé. L’obra fa un recorregut per les experiències de Solé com a aficionat del club català, homenatjant aquells barcelonistes que el van precedir. L’acte, conduït pel periodista Toni Xuclà, també va comptar amb un mercat de samarretes, bufandes i banderes retro del FC Barcelona.
Una vintena de dones de Torrefeta i Florejacs i de municipis veïns han proposat la creació d’un grup d’opinió femení amb perfils diversos per traslladar les seues inquietuds i actuar com a òrgan consultiu de l’ajuntament.
La iniciativa va sorgir dissabte passat, durant la trobada Què significa ser dona rural avui? dedicat a debatre sobre les necessitats del medi rural i el paper de les dones en la vida dels pobles. La tertúlia, celebrada a la sala de plens del consistori amb motiu del Dia de les Dones Rurals, va ser organitzada per l’Associació Torrefeta i Florejacs Cultural i l’ajuntament. La sessió va tenir la conducció de la presidenta de l’entitat, Núria Magrans, i va reunir participants de diferents edats, procedències i àmbits professionals, així com l’alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, i la regidora de Cultura, Laia Argelich.
Entre les accions que volen impulsar hi ha la revisió de punts sense llum dels diferents pobles del municipi a fi de millorar la seguretat, la creació d’un club de lectura i una programació de tallers pràctics amb l’objetiu de posar de relleu els recursos naturals de l’entorn com plantes aromàtiques, elaboració d’olis essencials i preparació de melmelades.
Atractius i carències
Les assistents van aprofitar l’ocasió per compartir les pròpies experiències al voltant de la vida quotidiana als municipis petits. La tranquil·litat, la qualitat de vida i els vincles comunitaris van ser alguns dels principals atractius que van destacar de l’entorn rural, encara que també van assenyalar les carències en serveis essencials com un dels principals obstacles per mantenir la població. En aquest sentit, van reclamar millores que permetin tant als joves com a les persones grans desenvolupar el seu projecte de vida al municipi sense haver de marxar.
Un altre dels assumptes abordats va ser la necessitat d’atreure nous habitants i millorar l’acollida de les persones que arriben. Les participants van coincidir en la importància de trobar un equilibri entre la incorporació de nous veïns i el respecte pels ritmes i les particularitats del territori. Així mateix, van reivindicar un major reconeixement de l’activitat agrària i del món rural de les comarques lleidatanes, que consideren sovint invisibilitzats pel centralisme administratiu i mediàtic.
També van defensar la necessitat de reforçar l’autoestima i posar de relleu la identitat de la Segarra.
Les participants van acordar mantenir la xarxa de contacte creada durant la jornada i celebrar una nova trobada durant el primer semestre del 2027 per acabar de donar forma al projecte.