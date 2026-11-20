Torà projecta urbanitzar la cèntrica plaça de l’Hostal
L’ajuntament de Torà renovarà la cèntrica plaça de l’Hostal al comprovar que els serveis bàsics han quedat obsolets, segons va explicar ahir l’alcaldessa, Isabel Torres. Les obres serviran per redissenyar el clavegueram i renovar el servei d’aigua potable, a banda de renovar el ferm.
Segons Torres, l’actuació preveu donar continuïtat a l’enllosat de la plaça del Vall, resituarà equipaments públics i reordenarà els estacionaments de vehicles.
El projecte també preveu millores a la plaça de la Clota i el carrer de les Cassetes i suposarà una inversió de 345.000 euros finançats amb el PUOSC.
D’altra banda, els treballs arqueològics previs a la recuperació de les muralles medievals del poble han descobert un centenar de sepultures a l’entorn de l’església parroquial de Sant Gil, on estava ubicat l’antic cementiri de Torà.