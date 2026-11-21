Adjudiquen el georadar per analitzar el Pla d’Almatà de Balaguer
El departament de Cultura ha adjudicat a la firma Sot Prospecció Arqueològica els treballs de prospecció geofísica del jaciment arqueològic del Pla d’Almatà de Balaguer per 85.150 euros. S’actuarà en una àrea de 156.900 metres quadrats, que es dividirà en cinc sectors diferents abans d’iniciar els treballs per recuperar i fer visitable la ciutat andalusina, els treballs de la qual estan previstos que s’iniciïn la pròxima primavera.
Amb el georadar i tecnologia geomagnètica es podran identificar els carrers, cases, espais públics i la necròpolis, i dibuixar sobre el paper l’urbanisme de la ciutat abans d’iniciar les excavacions. L’objectiu per als arqueòlegs és obrir els primers carrers perquè el públic pugui endinsar-se a l’antiga ciutat.
D’altra banda, s’està treballant en la naturalització del jaciment. Totes aquestes actuacions s’emmarquen en el projecte El Renaixement del Pla d’Almatà, que preveu una inversió global de 6,1 milions d’euros entre aquest any i el 2028.