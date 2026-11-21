Aspremont reviu entre les ruïnes
Divulguen el patrimoni de l’antic nucli fortificat de la serra del Montsec, actualment en ruïnes. Àger acull l’exposició itinerant ‘Pobles abandonats’ fins al 8 de desembre
Una vintena de persones van participar en una sortida guiada a l’antic nucli despoblat d’Aspremont, també conegut com a Montaspre, situat entre Àger i l’Ametlla del Montsec. L’activitat va permetre recórrer les restes d’un antic poble fortificat i reflexionar sobre el valor històric, paisatgístic i social dels nuclis abandonats.
El recorregut va portar els participants fins al castell i la torre d’Aspremont, una fortificació medieval elevada sobre un esperó rocós des de la qual es dominen àmplies vistes de la vall d’Àger. El recorregut va permetre visitar els vestigis de l’església de Sant Miquel, antic temple vinculat al nucli medieval de Montaspre, així com les ruïnes de l’antic poblat. L’església de Sant Miquel ja apareix citada l’any 1048 i és una obra romànica, amb pedres allargades i amb prou feines desbastades, característiques pròpies del segle XI.
El nucli probablement va ser abandonat després del segle XIV i va ser venut el 1332.
La visita s’emmarca en el cicle de Sortides amb Patrimoni impulsat per la Vall d’Àger i va servir per atansar als assistents una realitat que forma part de la història del territori: l’abandó progressiu de nombrosos pobles rurals.
Els participants van poder observar com el patrimoni material (castell, església, murs i camins) conviu amb un patrimoni immaterial lligat a la memòria dels qui van viure en aquests llocs.
D’altra banda, l’activitat coincideix amb la presència a Àger de l’exposició itinerant Pobles abandonats: claus per a la planificació estratègica del territori, que es pot visitar a la Casa del Montsec, seu de l’Oficina de Turisme d’Àger, fins al 8 de desembre. La mostra proposa conèixer la història i l’evolució dels nuclis despoblats dels territoris de parla catalana i reflexionar sobre les restes del món rural.
En la inauguració, la mostra va acollir una visita guiada a càrrec de Carme Jiménez, codirectora del projecte i directora de l’Institut Ramon Muntaner (Irmu). Els assistents van poder conèixer l’exposició i els treballs d’investigació que han fet possible la iniciativa, centrats en la memòria històrica, el patrimoni material i immaterial i les transformacions socials, econòmiques i territorials que han condicionat l’abandonament al medi rural.
El projecte Pobles Abandonats estudia els nuclis despoblats o amb menys de trenta habitants com a testimonis clau de l’evolució històrica, social i territorial. A partir d’un treball de camp desenvolupat entre els anys 2019 i 2026, analitza com eren aquests assentaments, quins serveis tenien i quin patrimoni conserven, a més d’identificar els factors que han contribuït a l’abandonament.
En aquest sentit, la visita a Aspremont va posar en relleu que els pobles abandonats no són únicament ruïnes: són fonts d’informació per comprendre l’ocupació del territori, els usos del sòl, l’accessibilitat, la gestió dels recursos i les relacions entre el món rural i els centres urbans.
L’exposició està produïda per l’Irmu, la UAB i la coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, amb la col·laboració de la Fundació Arnau Mir de Tost.