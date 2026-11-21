GENERALITAT
Distingeixen lleidatans en el Dia de la Justícia
El president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, la fiscal Marta Viñuales (jubilada aquesta tardor), l’advocada Anna Llauradó i el Col·legi de Procuradors de Lleida van rebre ahir la medalla d’honor en el Dia de la Justícia 2026 que la Generalitat va celebrar a Barcelona. Guilanyà va ser distingit per la seua contribució a la millora de l’administració de justícia a Catalunya. Viñuales va ser condecorada per la seua contribució a la protecció dels drets dels menors i de les persones més vulnerables. Per la seua part, Llauradó va ser reconeguda per ser un referent en els àmbits de la mediació, els mètodes alternatius de resolució de conflictes i la modernització de la justícia. També hi va haver mencions per a Pere Pey i Jordi Rosinach, jutges de pau de la Pobla i Juneda, respectivament, i Mònica Piñol, procuradora a Tremp.