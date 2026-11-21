Educació garanteix el Camp d’Aprenentatge
Gairebé 2.000 firmes donen suport a la continuïtat. Camarasa demana a la Generalitat que no li traslladi el cost del servei
El departament d’Educació assegura que no té “cap voluntat” de tancar el Camp d’Aprenentatge de la Noguera, a Sant Llorenç de Montgai. La conselleria afirma que treballa amb l’entitat que gestiona el servei i amb l’ajuntament de Camarasa per trobar una fórmula de col·laboració que en garanteixi la continuïtat. Tanmateix, de moment Educació no ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH-UAB), l’entitat sense ànim de lucre que gestiona l’equipament. La paralització administrativa de l’acord sobre la dotació econòmica ha generat preocupació entre entitats, institucions, docents i famílies, que ja han recollit gairebé 2.000 firmes en el marc de la campanya en defensa de l’equipament. Reclamen la renovació del conveni, la continuïtat dels recursos i el reconeixement d’un projecte educatiu que ha rebut més de 100.000 alumnes des del curs 2005-2006.
En aquest sentit, l’edil d’Educació de Camarasa, Elisabet Lizaso, va criticar que el departament encara no s’hagi posat en contacte amb el consistori. “És injust que un projecte que va impulsar Educació al món rural deixi ara d’interessar i hagi de ser un ajuntament petit el que se n’hagi de fer càrrec”, va assegurar.
En aquesta línia, va defensar que l’equipament és “vital” per al municipi i va denunciar que la paralització administrativa, “injustificada”, amenaça la continuïtat del centre. El Camp d’Aprenentatge desenvolupa la seua activitat al Parc Arqueològic, on es concentra el 95% de l’oferta lectiva.
També treballen en el jaciment de la Roca dels Bous i en el Merengue, escenari de la batalla del Segre durant la Guerra Civil.