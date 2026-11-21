JORNADA
Verdú reivindica el valor històric i el pes econòmic de les fires
Verdú va acollir ahir la segona jornada sobre Fires i Mercats a Ponent i al Pirineu, dedicada a posar de relleu la importància d’aquesta activitat comercial al llarg de la història i a debatre els nous models comercials. Al matí, es van abordar els mercats i les fires del territori al llarg de la història, i a la tarda va tenir lloc una taula redona al voltant del futur comercial, que va estar centrada en les grans superfícies, el comerç local i el comerç digital.