El xolís Porté Estop de Vilaller, a la ‘guia Michelin d’embotits’ d’Itàlia
La família Porté Estop de Vilaller, que regenta una carnisseria al poble des de fa mig segle, ha rebut un altre reconeixement: el seu xolís ha estat inclòs a la prestigiosa Guida Salumi d’Italia 2027, que des del 2013 cataloga i dona a conèixer la xarcuteria italiana de qualitat. “És com una guia Michelin d’embotits”, va explicar ahir a SEGRE Josep Lluís Porté, que va assistir a la gala de presentació de la guia del 2027 a la localitat italiana de Busseto al costat de la seua mare i la seua germana per recollir el diploma que els acredita com a membres d’aquest “club de xarcuters de tanta categoria”.
Porté va reconèixer que la distinció és la més “inesperada” de les que el seu establiment ha rebut aquest any –el Fòrum Gastronòmic de Girona el va premiar per la millor botifarra negra, la millor pilota i la millor combinació entre ambdós, a més de guanyar també el Concurs Nacional de Llonganissa de pagès de Catalunya–, ja que el seu xolís es va incloure a la llista de 250 productes que aspiraven a entrar a la guia a proposta de Xesc Reina, ambaixador de la publicació a Espanya. El jurat va determinar que l’embotit tradicional del Pirineu havia de ser un dels 68 amb 5 Spilli, un reconeixement reservat a la perfecció absoluta de la curació.