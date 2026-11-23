Bombers Precaris en Lluita ja té el suport de 218 municipis
Les mocions municipals i comarcals reclamen Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i reconeixement d'accidents als bombers voluntaris de la Generalitat
Bombers Precaris en Lluita, que aplega bombers voluntaris de la Generalitat, ha triplicat els suports institucionals des de l'estiu. Ara per ara, 218 municipis de 28 comarques avalen les seves reivindicacions: que es reconegui la relació laboral, amb cobertura efectiva de Seguretat Social i sanitària, el reconeixement dels accidents laborals i la Prevenció de Riscos Laborals. També els donen suport 9 consells comarcals (Gironès, Ripollès, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Urgell, Garrigues, Alt Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta) i la Diputació de Girona.
A Lleida s'han aprovat 33 mocions municipals, a les quals s'afegeix l'acord dels 15 alcaldes del Pallars Sobirà amb el president de la comarca. També hi ha tres mocions comarcals, a l'Alt Urgell, l'Urgell i les Garrigues, que aglutinen altres 31 municipis. En total, el suport a la demarcació arriba a 79 municipis.
Prop de la meitat dels municipis amb parcs de bombers voluntaris, 34 en total, han donat suport explícit a les reivindicacions. També s'hi han sumat 16 municipis amb parc de bombers funcionaris: la Vall d'Aro, Lloret de Mar, Cassà de la Selva, Ripoll, Hostalric, Maçanet, Vic, Sort, la Seu d'Urgell, Tàrrega, Terrassa, Granollers, Mollet del Vallès, Sant Celoni, el Vendrell i Ascó.
Què diuen els textos de les mocions
Les mocions s'han impulsat des de Bombers Precaris en Lluita en diàleg amb les forces polítiques de cada lloc. Els textos assenyalen que "els anomenats Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya són bombers integrals, actuen en qualsevol tipus d'emergència i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment en municipis amb entorn forestal i dispersió geogràfica". Afegeixen que fan les mateixes tasques d'intervenció, estan integrats en el dispositiu sota el mateix comandament que els bombers funcionaris, assumeixen els mateixos riscos i intervenen en les mateixes situacions crítiques.
Tanmateix, segons els textos, "la seva realitat és profundament precària", ja que "els bombers anomenats voluntaris han sofert un procés d'uberització, de professionalització encoberta". En la part d'acords hi ha un suport explícit "a les reivindicacions dels bombers precaris, anomenats Bombers Voluntaris" i la petició d'instar el Departament d'Interior a "garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària, amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals".
Assemblees i properes mobilitzacions
Les dades es van presentar en quatre assemblees celebrades per tot el país, per analitzar la situació després dels judicis suspesos aquesta tardor. Els bombers hi han valorat els passos jurídics, l'extensió de la xarxa de solidaritat i l'impuls de les mobilitzacions. Sobre la via judicial, el col·lectiu no ha pogut avançar detalls, però indica que abans de desembre podria haver-hi novetats. La propera mobilització serà una acció sorpresa el 15 de desembre.