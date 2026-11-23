L'ajuntament de Tàrrega presentarà al·legacions contra la seva exclusió del Pla de Barris
El municipi va presentar un projecte de 12,5 milions d'euros per transformar el nucli antic
L'Ajuntament de Tàrrega ha anunciat que presentarà al·legacions contra l'exclusió del municipi de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. La capital de l'Urgell optava a aquesta línia d'ajuts del Govern amb un projecte de 12,5 milions d'euros que proposava la transformació integral del nucli antic de la ciutat per convertir-lo en "un espai viu, habitable, accessible, comercialment actiu i socialment cohesionat". L'equip de govern ha expressat el seu desacord amb la resolució provisional i diu que hi presentarà al·legacions una vegada s'hagi publicat de forma oficial per poder conèixer com s'ha avaluat i puntuat la seva proposta.
"L'objectiu és conèixer detalladament la puntuació obtinguda pel projecte municipal i els criteris que han determinat que no hagi estat seleccionat", ha manifestat l'alcaldessa Rosa Maria Perelló. "Considerem imprescindible disposar de la valoració desglossada de la proposta per entendre els motius de la decisió i comprovar com s'han aplicat els criteris establerts en les bases de la convocatòria. No es tracta únicament de conèixer el resultat final, sinó de saber quina puntuació ha rebut cadascun dels àmbits del projecte i quins aspectes han estat determinants en la seva exclusió", ha afegit.
A banda de Tàrrega, Mollerussa també va anunciar la setmana passada que al·legarà la seva exclusió de la convocatòria del Pla de Barris.
Pla de 12,5 milions d'euros
Tàrrega va concórrer a la segona convocatòria de Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2029 amb un projecte de 12,5 milions d'euros de pressupost dels quals la Generalitat n'hauria d’aportar el 70% i el consistori el 30% restant. La proposta ofereix una visió global i transversal que incorpora actuacions de regeneració urbana, millora de l'espai públic, rehabilitació patrimonial, sostenibilitat, habitatge, activitat econòmica i cohesió social.
Per elaborar aquest projecte, l'Ajuntament de Tàrrega ha esmerçat importants recursos municipals, tant econòmics com tècnics; la contractació d'una empresa d'assessorament; i moltes hores de treball per donar resposta a tots els requisits i àmbits d'actuació que exigia la convocatòria.
El regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra, assenyala que "els municipis tenim dret a conèixer els motius i la valoració tècnica que justifiquen la selecció o exclusió dels projectes presentats. A hores d’ara encara no s'ha publicat oficialment, fet del tot inapropiat que només ens ha permès saber que hem estat exclosos".
Per la seva part, el regidor de Participació, Miquel Nadal, afirma que "el projecte es va preparar amb el màxim rigor i es van fer entrevistes i taules de treball amb tots els agents culturals, cívics i socials per incorporar els continguts i les línies d'intervenció que es demanaven per optar a aquest programa de finançament". L'Ajuntament de Tàrrega lamenta que el municipi no pugui comptar amb aquest finançament per impulsar una transformació tan important per al nucli antic, però reitera que la regeneració i revitalització d'aquest àmbit continuarà sent una prioritat municipal.