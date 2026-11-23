L’art del ferro dona vida a Llimiana
La forjadora artística Anna Aleman trenca estereotips en un ofici masculinitzat des del taller Ocreferroart. Els seus projectes artístics urbans omplen els carrers i places de la localitat
Un drac que viatjarà fins a Dinamarca. - E.FARNELL
Anna Aleman al taller de Llimiana, on crea peces úniques. - E.FARNELL
Una escultura que l’artista ha creat amb altres forjadors. - E.FARNELL
Una de les baranes de forja que hi ha al poble. - E. FARNELL
Aleman organitza la trobada de forjadors a la localitat. - E.FARNELL
Obres exposades en una sala de la localitat. - E.FARNELL
Al poble de Llimiana, al Jussà, el ferro no només s’escalfa i pren forma, sinó que també pren vida. Anna Aleman, forjadora artística i fundadora d’Ocreferroart, ha convertit la seua passió pel metall en una aposta personal i territorial per aquest municipi rural, on porta instal·lada des de fa un parell de dècades.
Aleman és una de les quatre dones dedicades actualment a la forja a Catalunya, un ofici històricament masculinitzat en el qual ha obert camí amb talent, martell i una bona dosi de resiliència. El seu taller és també una declaració d’intencions per demostrar que el foc, l’enclusa i la creativitat no entenen d’estereotips.
Passejar per Llimiana és, en certa manera, visitar el gran museu d’Anna. Les seues escultures decoren carrers i places, i algunes peces del col·lectiu Amics de la Forja han deixat empremta també a la Vall Ferrera, territori amb una forta tradició ferrera. “Es tracta de projectes urbans artístics que omplen de vida aquest tros de paradís”, va dir.
Entre les seues obres destaquen una escultura contra la violència de gènere situada a la plaça del poble o un drac que vigila les antigues muralles de Llimiana. “Cada peça té ànima pròpia”, explica l’artista, que treballa escultures, manyeria i construccions metàl·liques, fins i tot treballs estructurals per encàrrec d’arquitectes.
El seu estil és inconfusible: línies ondulades, espirals, corbes i formes orgàniques que dialoguen amb el paisatge. “La meua vida gira entorn del ferro i la forja”, va assegurar Anna, que participa en fires especialitzades des de fa més de 20 anys.
Les seues creacions han viatjat fins a Dinamarca, França o la República Txeca. I ella també viatja per aprendre. Aquest estiu va estar a Sicília, on va conèixer forjadors argentins i francesos. Perquè, segons ella, com més mestres artesans es coneixen, més tècniques es poden aprendre.
Anna recull ara els fruits d’anys de constància, encara que confessa que li agradaria fer peces de més mida. El seu gran desig és crear una escultura cinètica per a l’entrada del poble. També somia obrir una escola de forja a Llimiana, malgrat que la dificultat per aconseguir una casa buida frena de moment el projecte. “Soc emprenedora, encara que m’està costant que em vulguin vendre un immoble”, va dir.
Mentrestant, Anna continua forjant el seu futur amb art, ofici i determinació des d’aquest poble del Jussà.