SUCCESSOS
Detenen un home que hauria intentat agredir a la seua parella amb un martell a l'estació d'autobusos de Les
Els fets van passar el 19 de novembre. El presumpte autor i la seua parella són de nacionalitat francesa
La Policia Nacional va detenir un home a Les, a la Vall d'Aran, el passat dijous 19 de novembre per un presumpte delicte de violència de gènere contra la seua parella.
Els fets van passar a l'estació d'autobusos de la localitat, quan l'home hauria intentat agredir amb un martell a la seua parella. Un usuari que es trobava al lloc hauria intervingut, impedint l'agressió, i una testimoni hauria alertat a la Policia Nacional per telèfon.
Els agents van arribar al lloc i van detenir el presumpte autor dels fets, recuperant també l'objecte amb el qual presumptament havia amenaçat a la seua parella.
Tant el detingut com la seua parella tenen nacionalitat francesa i, segons van descobrir els agents, el detingut ja l'hauria amenaçat amb anterioritat, mentre tots dos viatjaven en un vehicle per territori francès. Després d'aquells fets, la víctima va ser recollida per una conductora i traslladada a Bossòst. La dona no presentava lesions i va manifestar que no volia denunciar-ho.
Per la naturalesa dels fets, la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vielha tramiten les diligències.