TRIBUNALS
La PAH es mobilitza per frenar desnonaments a Golmés
Demana solucions per a dotze famílies afectades. Exigirà a la Generalitat que els pisos es traspassin de la Sareb a Casa 47
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lleida s’ha compromès a mobilitzar-se per impedir el desnonament de les dotze famílies del bloc del número 72 del carrer Carretera Vella de Golmés, que han d’abandonar els seus habitatges abans del 8 de febrer. L’entitat reclama que els immobles quedin en mans públiques i es garanteixi una solució habitacional per als afectats.
Bernat, un dels portaveus, va explicar que la plataforma traslladarà el cas a una taula de negociació amb la Generalitat i exigirà que les vivendes siguin gestionades per Casa 47, la nova entitat estatal d’habitatge, i es paralitzin tots els desnonaments”.
Segons va assenyalar, el bloc de Golmés hauria quedat fora dels immobles previstos per al traspàs a aquest organisme. La PAH també reclama lloguers socials o assequibles per a les famílies, amb les quals treballarà per tramitar els informes de vulnerabilitat que corresponguin.
Paral·lelament, els residents preparen un escrit judicial per intentar paralitzar la subhasta dels altres tres pisos del bloc, convocada a petició de la Sareb i el termini de la qual per presentar ofertes finalitza el 10 de desembre. Els afectats denuncien que no van rebre cap notificació i qüestionen que la documentació judicial no reflecteixi adequadament que els habitatges estan habitats. El conflicte s’arrossega des de fa anys, després que els residents deixessin de tenir un interlocutor clar per abonar els seus lloguers.
La Sareb ja ha formalitzat contractes de lloguer social amb quatre famílies i negocia amb dos més, encara que totes continuen afectades per les ordres de desnonament. La PAH insisteix que la prioritat ha de ser garantir la continuïtat dels veïns a les seues llars i que els habitatges protegits continuïn sent del parc públic.