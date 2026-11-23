EDUCACIÓ
Robòtica per descobrir els gegants del Pla
Alumnes d’I5 de l’escola Pompeu Fabra de Mollerussa han començat a utilitzar aquesta setmana una maleta pedagògica, un recurs educatiu impulsat per docents i membres del món geganter del Pla d’Urgell, per aprendre a programar petits robots que recorrin el mapa de la comarca i descobrir les figures típiques de cada municipi.
Es tracta d’una proposta per atansar la cultura popular a les aules d’Educació Infantil i Primària fent que els alumnes interactuïn directament amb la geografia i el patrimoni local i facin els seus primers passos en la programació bàsica.
Per al professorat, la combinació de tradició i eines interactives suposa un salt qualitatiu pel que fa a l’aprenentatge, ja que “et permet treballar d’una manera més experimental i més manipulable”, segons Remei Vall, responsable del grup que ha estrenat aquest nou recurs educatiu.