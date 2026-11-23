Tàrrega brilla més que mai
L’ajuntament, en col·laboració amb Foment, reforça l’enllumenat nadalenc. Instal·la nous elements de gran format mantenint l’aposta per la sostenibilitat amb llums led
Tàrrega s’ha convertit en un dels primers municipis a encendre l’enllumenat nadalenc, de manera que ha transformat carrers i places en un autèntic escenari de llum i il·lusió. La ciutat brilla aquest any amb una proposta reforçada, pensada per convidar a passejar, contemplar i fer-se fotos durant les festes. L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va destacar que “en aquestes festes Tàrrega brillarà com mai”. “L’ajuntament, en col·laboració amb Foment Tàrrega, ha fet un important esforç econòmic per tal de reforçar l’enllumenat als principals carrers i places de la ciutat, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç i la restauració, i de convertir el carrer en un punt de trobada i de relació també durant l’hivern”, va indicar Perelló.
Entre les novetats destaquen els elements de gran format. A l’entorn del Pati s’ha instal·lat una gran campana, mentre que a l’entrada al carrer de Santa Anna des de l’avinguda de Catalunya presideix l’escena una espectacular bola de Nadal, finançat pels comerciants.
A més, les escales del Pati cap al carrer del Carme tornen a acollir l’estrella de Nadal, i a la plaça del Carme destaca un gran arbre nadalenc. Aquests elements han estat instal·lats per l’empresa especialitzada Instal·lacions S. Garralón SL, del Palau d’Anglesola.
En aquest sentit, Perelló va recordar que “el consistori continua apostant per la sostenibilitat i que tot l’enllumenat utilitza llums led”, perquè la màgia del Nadal il·lumini Tàrrega d’una forma més eficient i responsable.
L’encesa es va celebrar dissabte i va comptar amb un espectacle organitzat per Foment, que va estar ple de màgia i va ser un homenatge a les tradicions catalanes d’aquestes festes. La jornada va culminar amb l’aparició del Fomentí, el nou nan de l’entitat.