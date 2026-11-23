Tàrrega, un laboratori de creació per a les arts de carrer amb Spasa
Prova pilot d’‘Assaig en Construcció’
La cooperativa Spasa va executar la setmana passada la prova pilot d’Assaig en Construcció, una nova residència de creació artística que va reunir a Tàrrega quatre companyies de diferents punts de l’Estat espanyol per desenvolupar les seues propostes d’arts de carrer directament a l’espai públic. La iniciativa naix com una nova línia d’acompanyament a la creació, complementària però diferenciada d’Assaig i Error, i està dirigida a projectes que ja compten amb una base artística més consolidada. “Mentre que Assaig i Error acompanya companyies que arriben amb una llavor d’idea encara molt inicial, Assaig en Construcció acull projectes amb una base més desenvolupada i amb la previsió d’estrenar-se en el termini d’un any”, va explicar el coordinador de Spasa, Guillem Fuster.
El principal element diferencial d’ambdós programes és que les residències es desenvolupen als carrers i places. Segons Fuster, “són les úniques residències creatives de l’Estat espanyol que es desenvolupen exclusivament a la via pública” i va destacar que “Tàrrega ens ho permet perquè la ciutadania ja està educada en les arts de carrer”.
La prova pilot va comptar amb quatre propostes. El Gran Rufus, de Valladolid, un clown que explora les contradiccions entre els límits de la paternitat i la llibertat escènica; Jordi Collado, de Vila-real, que investiga les possibilitats escèniques d’una cabina mitjançant l’ús de miralls i llums; Sofía Acosta i Elena Ayala, provinents de Múrcia, que desenvolupen una proposta que combina circ i dansa, i Troula, de Galícia, que treballa en un espectacle itinerant de gran format amb foc i pirotècnia.