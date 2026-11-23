Tàrrega al·legarà contra la seua exclusió del Pla de Barris
L’equip de govern expressa el desacord amb la resolució provisional. Va presentar un projecte de 12,5 milions per transformar el nucli antic
L’ajuntament de Tàrrega se suma al consistori de Mollerussa i també ha anunciat que presentarà al·legacions a la resolució provisional que exclou el municipi de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. La capital de l’Urgell optava a aquesta línia d’ajuts del govern de la Generalitat amb un projecte de 12,5 milions d’euros (el límit màxim per als municipis candidats d’entre 5.000 i 19.999 habitants). Sota el lema Rehabitar el centre, es proposava un conjunt d’accions de transformació integral de tot el nucli antic de la ciutat com “un espai viu, habitable, accessible, comercialment actiu i socialment cohesionat”.
L’equip de govern va expressar el seu desacord amb la resolució provisional i va anunciar la voluntat de presentar al·legacions una vegada s’hagi publicat de forma oficial. “L’objectiu és conèixer detalladament la puntuació obtinguda pel projecte municipal i els criteris que han determinat que no hagi estat seleccionat”, va manifestar l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. “Considerem imprescindible disposar de la valoració desglossada de la proposta per entendre els motius de la decisió i comprovar com s’han aplicat els criteris establerts en les bases de la convocatòria. No es tracta únicament de conèixer el resultat final, sinó de saber quina puntuació ha rebut cada un dels àmbits del projecte i quins aspectes han estat determinants en l’exclusió”, va remarcar Perelló.
Tàrrega es va presentar a la segona convocatòria de Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2029 amb un projecte de 12,5 milions d’euros de pressupost, dels quals la Generalitat hauria d’aportar-ne el 70% i el consistori el 30% restant. La proposta ofereix una visió global i transversal que incorpora actuacions de regeneració urbana, millora de l’espai públic, rehabilitació patrimonial, sostenibilitat, habitatge, activitat econòmica i cohesió social.
Per elaborar aquest projecte, l’ajuntament de Tàrrega va dedicar importants recursos municipals, tant econòmics com tècnics; la contractació d’una empresa d’assessorament; i moltes hores de treball amb l’objectiu de donar resposta a tots els requisits i àmbits d’actuació que exigia la convocatòria. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Gabriel Lacambra, va assenyalar que “els municipis tenim dret a conèixer tant els motius com la valoració tècnica que justifiquen la selecció o exclusió dels projectes presentats. A hores d’ara encara no s’ha publicat oficialment, fet del tot inapropiat que únicament ens ha permès saber que hem estat exclosos”.
Per la seua part, el regidor de Participació, Miquel Nadal, va afirmar que “el projecte es va preparar amb el màxim rigor i es van realitzar entrevistes i taules de treball amb tots els agents culturals, cívics i socials per tal d’incorporar els continguts i les línies d’intervenció que es demanaven per optar a aquest programa de finançament”.
Amb tot, l’ajuntament de Tàrrega lamenta que el municipi no pugui comptar amb aquest finançament per impulsar una transformació tan important per al nucli antic, però, en aquest sentit, reitera que la regeneració i la revitalització d’aquest àmbit continuarà sent una prioritat municipal.
De l’Urgell, l’únic municipi que ha aconseguit el Pla de Barris en aquesta convocatòria és Agramunt, que rebrà 2,45 milions i n’invertirà 3,5 en la revitalització del nucli històric. La plaça del Mercadal serà l’eix central de les actuacions previstes.