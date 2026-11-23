Un tomb entre oliveres a l’Urgell
La iniciativa del consell de l’Urgell reivindica el territori, el producte local i el treball dels agricultors. L’activitat se celebra en plena campanya oleícola, marcada pels preus baixos
Sant Martí de Maldà va acollir ahir dos tandes de l’activitat L’Urgell, un passeig entre oliveres, que va reunir unes 80 persones malgrat un dia especialment ventós, amb ratxes de fins a 45 km/h segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. La proposta guiada va permetre descobrir el paisatge d’oliveres del territori i posar de relleu l’oli d’oliva, un producte emblemàtic de la comarca que travessa aquest any una campanya marcada per preus especialment baixos.
L’activitat, organitzada per l’àrea de Turisme del consell de l’Urgell, va consistir en una caminada guiada circular d’uns 2,5 quilòmetres entre bancals d’oliveres, amb dos sessions de gairebé 40 persones cada una. El recorregut va passar per l’ermita de Sant Roc i el canal Segarra-Garrigues, i va ser conduïda per Pilar López, de Ruralejant. Durant el tomb, la guia va interactuar amb Cruma Taller d’Arts Escèniques en un pòdcast en directe sobre les oliveres, la seua cura, la recol·lecció i els secrets de l’oli d’oliva. La jornada va culminar amb una visita a la Cooperativa del Camp de Sant Martí de Maldà, on Miquel Torres va explicar el procés que segueix l’oliva des de la recollida fins a convertir-se en oli d’oliva, i una degustació d’oli de Cal Sileta de Vallbona de les Monges. La visita va permetre comprendre la feina que hi ha darrere d’un dels productes més apreciats del territori, l’anomenat or líquid.
La consellera comarcal de Turisme, Carme Alonso, va destacar que “l’activitat es repeteix per tercer any perquè permet conèixer el territori de manera sostenible i reivindicar el treball d’agricultors, transmès de generació en generació”. També va subratllar el paper dels productes de proximitat i de la gastronomia com a atractius de l’Urgell.
La proposta va arribar en un moment delicat per al sector. La campanya de recol·lecció d’oliva es desenvolupa aquest any amb preus baixos, una situació que complica la rendibilitat de les explotacions i posa en relleu la importància d’iniciatives que ajudin a explicar i valorar el producte local. En aquest context, nou restaurants de la comarca ofereixen aquest mes, amb la ruta gastronòmica de l’Urgell, plats en els quals l’oli d’oliva és el producte principal.
L’activitat formava part de l’estratègia comarcal per dinamitzar el territori mitjançant un turisme més sostenible i de proximitat posant de relleu el sector agrari.
Malgrat el vent, l’elevada participació va evidenciar l’interès del públic per conèixer de prop la realitat del camp. La proposta va permetre recórrer el paisatge d’oliveres de Sant Martí, entendre el procés que porta l’oliva fins a la taula i descobrir el paper que aquests arbres tenen en la història, economia i identitat de l’Urgell.