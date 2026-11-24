La Seu llança una campanya de Nadal amb prop de 90 activitats
El Món Màgic de les Muntanyes concentra les activitats del 5 de desembre al 5 de gener. L’encesa de llums, el primer dia, inclou una proposta inèdita de drons i música
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir en roda de premsa la programació nadalenca d’aquest any sota el lema El Món Màgic de les Muntanyes, que se celebrarà del 5 de desembre del 2026 al 5 de gener del 2027. El calendari recull en total prop de 90 propostes pensades per a tots els públics i elaborades amb la implicació del teixit associatiu, cultural, esportiu i comercial de la ciutat.
El plat fort de l’inici de les festes serà el dissabte 5 de desembre amb una tarda dissenyada per omplir els carrers d’emoció i donar la benvinguda oficial al Nadal. Serà el dia de l’encesa de llums, amb una cercavila itinerant, a partir de les 18 hores, que començarà al carrer Canonges de la mà de Tambuka i els Diables de l’Alt Urgell. Anirà il·luminant els carrers pas a pas fins a la plaça de les Monges, on se li sumarà la xaranga Urban March. L’activitat acabarà amb una gran novetat, l’actuació El gran espectacle del cel, al pàrquing Dr. Peiró, que combinarà drons, llum i música, acompanyat d’actuacions musicals inesperades.
L’alcalde, Joan Barrera, va destacar la “dimensió transversal d’aquest fenomen nadalenc”, que implica nombroses àrees municipals, com esdeveniments, cultura, educació, joventut, esports, promoció econòmica o turisme, i desenes d’entitats i associacions del municipi. Barrera va insistir en el valor col·lectiu de la iniciativa, “tot el que fem és per promocionar la ciutat, per portar gent i perquè puguem estar orgullosos de la nostra ciutat”, va dir.
Tradició i cultura
La programació manté les grans cites tradicionals i escèniques de la ciutat. Destaquen quatre funcions del muntatge teatral El Rescat dels Minairons (a La Salle els dies 19, 20, 26 i 27 de desembre) i concerts simfònics, familiars i de Rock Vintage, entre d’altres. Torna el Pessebre Vivent al centre històric i la benvinguda al Sr. Pipa i ses Majestats els Reis Mags d’Orient el 5 de gener a les 18.30 h al Parc Olímpic del Segre.
El Parc de Nadal (28, 29 i 30 de desembre) estrenarà un Espai Nadó per a nens de 0 a 3 anys. L’àrea de Joventut, per la seua part, reforça l’aposta amb activitats gratuïtes per a joves de 12 a 29 anys.
També el Mercat Pirineu Artesà, els dissabtes 12 i 19 de desembre i el 2 de gener al passeig Joan Brudieu, amb trenta parades d’artesania, tèxtil, gastronomia i mostres d’oficis. Així mateix, del 5 de desembre al 6 de gener torna la campanya de la Unió de Botiguers amb el sorteig de deu premis de 100 euros en targetes regal i la iniciativa Sabors màgics.