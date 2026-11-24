Últim dia per plantejar propostes al pressupost participatiu de Bellver
L’ajuntament de Bellver de Cerdanya ha obert la convocatòria de la quarta edició dels pressupostos participatius, un procés a través del qual pregunta als veïns a què volen destinar una part de la partida assignada a inversions del pressupost municipal. La convocatòria, que és biennal, arriba enguany als 70.000 euros, 20.000 euros més que en l’última convocatòria, la del 2024. L’objectiu del consistori és implicar els veïns en el disseny del futur del poble. Hi poden participar les persones empadronades al municipi i ho poden fer amb un màxim de dos propostes d’inversió per millorar els espais públics, equipaments o serveis del municipi.
L’ajuntament anima la població a fer-se seu el procés i presentar propostes de millora. El termini acaba demà, dia 25, i es pot presentar de manera presencial o telemàtica. Entre els projectes guanyadors de les últimes edicions destaca l’habilitació d’una ludoteca infantil i la millora del carrer Joan Alay, que ha quedat rehabilitada.
En els últims pressupostos van guanyar la millora del teatre i la construcció d’una piscina infantil al costat de l’actual piscina municipal. Aquesta última proposta s’executarà abans de l’estiu.