Jornades de formació sanitària a Ivars d’Urgell
Ivars d’Urgell ha acollit dos jornades de formació dirigides als professionals de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) del Pla, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients. Les sessions han abordat l’atenció a parts urgents, els protocols d’emergència davant d’ictus, infarts, sèpsia i politraumatismes, la reanimació cardiopulmonar, la prevenció del suïcidi i l’ús d’equipaments sanitaris. Els professionals també han participat en la dinàmica Deixem els masclismes fora de joc, impulsada per l’Institut Català de la Salut per identificar i prevenir conductes masclistes en l’àmbit laboral.