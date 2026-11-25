Mollerussa i Finlàndia intercanviaran alumnes
Per compartir formació en matèria agrícola i forestal
L’Institut Mollerussa va rebre ahir la visita d’una delegació d’un centre educatiu del nord de Finlàndia, especialitzat en formació agrícola i forestal, amb l’objectiu d’impulsar intercanvis d’estudiants i estades de pràctiques en empreses dels dos territoris. El director de l’institut, Antoni Reig, va explicar que tres professors del centre ja van visitar l’any passat les instal·lacions finlandeses, que compten amb una granja i una planta de biogàs. Ara es pretén donar continuïtat a aquesta col·laboració amb la participació d’entre un i tres alumnes en estades de llarga durada, així com amb l’acollida d’estudiants finlandesos en empreses del territori.
L’institut, ubicat a la capital del Pla, ja compta amb experiències de mobilitat a Finlàndia, fins ara a la zona de la capital, amb resultats molt satisfactoris. Reig va destacar l’interès de conèixer el model d’aprofitament forestal del nord del país, on bona part de la població viu dels recursos dels boscos. Reig va destacar el valor d’aquestes experiències per conèixer altres cultures i descobrir diferents maneres de treballar.