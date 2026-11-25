Petites veus, grans drets
Mollerussa celebra la cinquena Festa dels Drets de la Infància i l’Adolescència amb una gran participació familiar. Més de vint entitats, Mossos i Bombers organitzen activitats
“Som aquí, som el present i volem que se’ns escolti.” Amb aquest missatge, els nens i adolescents de Mollerussa van reivindicar aquest diumenge el seu dret a participar i a ser tinguts en compte en aquelles decisions que els afecten. La lectura del manifest va ser el moment central de la cinquena Festa dels Drets de la Infància i l’Adolescència, que va congregar nombroses famílies al pavelló Pla d’Urgell. Organitzada per l’ajuntament a iniciativa dels consells de Participació Infantil i Adolescent, la jornada va convertir el recinte en un espai de convivència, diversió i sensibilització, amb propostes per a totes les edats i la implicació de més de vint entitats i serveis de la ciutat.
Els representants dels dos consells, acompanyats pels membres de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, Marc Solsona, van defensar la igualtat de drets de tots els menors, independentment de les seues circumstàncies. La celebració va permetre també donar a conèixer a les famílies la tasca que desenvolupen diferents col·lectius locals en àmbits com l’educació, el lleure, la salut mental i la seguretat. La reivindicació començava a la mateixa entrada del pavelló, on un camí de petjades confeccionat per entitats, centres educatius i clubs esportius donava la benvinguda als assistents.
Sota el lema Els drets de la infància i l’adolescència, un camí que fem junts, aquesta iniciativa, una de les novetats de la present edició, simbolitzava el compromís de la societat mollerussenca amb el benestar de les generacions més joves. Una vegada a l’interior, les famílies es van poder convertir en detectius amb l’aventura d’enigmes L’herència perduda de Lo Parrot, el Bandoler (Jaume Banqué, alcalde de Mollerussa al segle XIX i llegendari bandoler de la plana d’Urgell), una altra de les novetats d’enguany. També van destacar les exhibicions dels Mossos d’Esquadra, amb demostracions de les unitats de drons, desactivació d’explosius i gossos policia.
La inclusió va tenir igualment un especial protagonisme. Una gimcana en cadires de rodes, impulsada per Aspid, va permetre als participants posar-se al lloc de les persones amb mobilitat reduïda, mentre que l’associació Acudam va oferir un espai sensorial i un mural participatiu.
Els petits de fins a tres anys també van disposar del seu propi racó de jocs, dissenyat en col·laboració amb les escoles infantils de la ciutat. Les activitats de circ, un taller d’elaboració de clauers per treballar el dret a la igualtat i una exposició dedicada als drets de la infància van completar una programació que va tenir el seu vessant més festiu amb els balls de bastons de L’Arreu i la Colla Bastonera de les Arrels, la batucada d’Els Tabalats i l’espectacle de foc i llum dels Diables ARF.
Més enllà dels jocs i les exhibicions, la celebració va voler recordar que els nens i els adolescents no són únicament els ciutadans del futur, sinó també els protagonistes del present, amb veu pròpia i dret a ser escoltats.