El Poal recupera les visites a Cal Castell, inclòs a la Ruta 1714
Unes quaranta persones van participar el cap de setmana passat en les visites històriques organitzades al Poal per donar continuïtat a la Ruta 1714, dedicada als germans Desvalls i el seu paper en la Guerra de Successió. La iniciativa va reunir dos grups de visitants que van poder conèixer alguns dels principals espais vinculats al passat històric del municipi, entre els quals Cal Castell. El recorregut, d’aproximadament una hora de durada, va començar a la plaça amb una explicació sobre la història dels Desvalls, va continuar a l’església i va acabar a Cal Castell. Les visites van estar guiades per Rafel Panadés, que desenvolupa aquesta tasca de forma voluntària des de la posada en marxa de la Ruta 1714 el 2014. Durant el recorregut per Cal Castell, el seu propietari, Josep Miret, va completar les explicacions amb detalls sobre la història de l’edifici. La jornada de dissabte va acabar amb un sopar a Cal Macari. La iniciativa pretén recuperar les visites que anteriorment s’organitzaven a petició de grups interessats i donar-los més continuïtat.