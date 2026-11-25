Sidamon reinventa Bernarda Alba
La Tenalla estrenarà dissabte una versió còmica del clàssic de Lorca, ambientada al Pla d’Urgell. Dúnia Carulla firma el text i la direcció d’una obra amb sis intèrprets principals
L’autoritària Bernarda Alba de Federico García Lorca canvia el drama per l’humor i es trasllada al Pla d’Urgell. El grup de teatre La Tenalla de Sidamon estrenarà dissabte El coi de la Bernarda, una particular reinterpretació del clàssic teatral que conserva els seus conflictes familiars, la repressió i el pes de les aparences, però els converteix en una comèdia carregada de referències al territori. L’expectació és notable: la primera representació, a les 17.30 hores, ja ha esgotat les entrades i únicament queden localitats per a la segona, prevista a les 20.30.
Darrere d’aquesta transformació es troba Dúnia Carulla, actriu i directora d’activitats teatrals en diversos municipis i, en aquest cas, responsable del text i de la direcció. “Hem agafat l’essència de l’obra original i l’hem transformat en comèdia, convertint-la en un producte de proximitat”, explica.
La Bernarda d’aquesta versió continua imposant la seua autoritat sobre les seues filles, malgrat que l’acció transcorre en l’actualitat, en un entorn rural on encara sobreviuen creences i convencions d’altres temps. El resultat pretén atansar al públic una història universal a través de situacions i referències que li resultin familiars.
Sobre l’escenari del Local del Ball actuaran sis intèrprets principals, amb la participació d’alguns figurants. Entre les particularitats del muntatge destaca un dels actors, que s’haurà de posar a la pell de quatre personatges diferents. La preparació va començar al març i ha requerit mesos d’assajos i dedicació per part d’una companyia formada per aficionats que compaginen la seua passió teatral amb les seues respectives obligacions. “Treballar amb actors amateurs és un gran aprenentatge i un gran plaer”, reconeix Carulla, tot i que admet que la disponibilitat dels participants obliga sovint a prolongar els projectes. La Tenalla va nàixer fa aproximadament tres anys gràcies a un grup de veïns decidits a recuperar l’afició teatral en aquest poble del Pla d’Urgell, després de diversos anys sense una companyia pròpia. En aquest sentit, Carulla reivindica especialment l’entusiasme dels qui mantenen viva l’activitat cultural en municipis petits. “Que hi hagi gent amb ganes de fer cultura és fantàstic”, assegura.
La companyia ja contempla una nova representació al desembre i espera portar posteriorment la seua particular Bernarda a altres escenaris, incorporant petits canvis per adaptar les picades d’ullet de la comèdia a cada municipi. Dissabte s’aixecarà el teló i Bernarda entrarà en escena.