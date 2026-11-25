El Govern licita les obres per transformar en carretera el camí de Térmens a Bellvís
Es preveu que els treballs comencin abans de l'estiu i tinguin un termini d'execució de 12 mesos
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat, per un import de prop de 6,5 milions d'euros, les obres per a transformar en carretera el camí de Térmens (Noguera) a Bellvís (Pla d’Urgell) amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat en entre les dos comarques. Les obres consistiran principalment a renovar el ferm i eixamplar la via al llarg dels seus 6,5 quilòmetres i també contempla la seva integració a la xarxa comarcal de la Generalitat. Fa anys que ambdós municipis reclamaven a la Generalitat que n'assumís la titularitat, que actualment és municipal, ja que es tracta d'un eix amb un trànsit elevat que els suposa importants despeses de manteniment.
L'objectiu del projecte, anunciat fa dos anys, és la millora integral del camí de Térmens a Bellvís, al llarg de 6,5 quilòmetres, per a convertir-lo en una carretera. L'obra suposarà principalment la renovació del ferm actual i l'eixamplament de la plataforma en diversos trams del camí. Es preveu que les obres comencin abans de l'estiu vinent i tinguin un termini d'execució de 12 mesos.
En concret, les obres preveuen l'eixamplament del camí en el tram des de la rotonda d'intersecció amb la carretera C-13/199c fins a Bellvís, un tram que té una longitud de 4,7 quilòmetres. També es preveu una calçada de dos carrils de circulació de 3,5 metres cadascun i dos vorals de 0,5 metres d'amplada.
A banda, es renovarà el ferm de tot el tram i es milloraran els accessos a camins i finques, així com de la senyalització vertical i horitzontal. L'actuació també preveu la col·locació de nous trams de barrera de seguretat i d'ampit i la millora dels sistemes de drenatge.