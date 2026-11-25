Vendes de cotxes rècord a Fira de Mollerussa
Amb 525 vehicles venuts per valor de 14,4 M€ el 2026. Autotardor aconsegueix el seu segon millor registre amb 2,5 milions
Fira de Mollerussa tancarà el 2026 amb un nou rècord històric en el sector automobilístic. Els tres certàmens anuals dedicats a la comercialització de vehicles, el Saló de l’Automòbil de la Fira de Sant Josep, Autotrac i Autotardor, han assolit conjuntament un volum de negoci de 14.381.301 euros, superant en gairebé 1,4 milions d’euros l’anterior marca, de l’any passat. El balanç el va presentar ahir l’alcalde i president de l’entitat firal, Marc Solsona, acompanyat de Ramon Xinxó, que exerceix les funcions de direcció. Segons l’alcalde, aquests resultats “situen Mollerussa com a líder i pionera de les terres de Lleida en el format firal dirigit al sector automobilístic, tant de vehicles nous com d’ocasió”.
L’exercici s’ha saldat amb la venda de 525 automòbils, un 16% més que l’any anterior, fet que suposa el quart millor registre històric, únicament al darrere dels assolits el 2019, el 2017 i el 2018. Les xifres constaten la progressiva recuperació del sector després de la pandèmia, fins a duplicar les 258 operacions formalitzades el 2020. Solsona va reivindicar el paper de Fira de Mollerussa com a entitat de referència no només en l’àmbit de la maquinària agrícola, sinó també en l’automobilístic.
El balanç anual es va donar a conèixer coincidint amb la presentació dels resultats d’Autotardor, celebrat el mes d’octubre passat. El certamen, que va reunir vint-i-dos expositors, es va saldar amb la venda de 108 vehicles per 2.444.653 euros, el segon millor registre econòmic de la seua història, només superat pel de l’any 2024. Respecte a l’any passat, les vendes han augmentat un 17% en unitats i un 27% en volum de negoci. Destaca el pes dels vehicles híbrids i elèctrics, que van representar el 35% de les operacions. El preu mitjà dels automòbils venuts es va situar en 22.636 euros, si bé la franja d’entre 12.000 i 18.000 euros va concentrar el nombre més elevat de vendes, amb un 30% del total. El vehicle més car va ser un Mercedes GLC, venut per 64.900 euros, mentre que el més econòmic va ser un Renault Megane de 1.850 euros. La presentació va incloure el sorteig davant de notari d’un premi de 3.000 euros entre els compradors d’Autotardor, que va ser per a J. Maria Torrent, de Tàrrega, per adquirir un Opel Combo a Royal Auto Urgell.