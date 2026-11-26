Almatret impulsa la carnisseria municipal
L’ajuntament preveu licitar les obres al gener per poder obrir la botiga l’estiu del 2027. A més, el municipi comptarà amb una agrobotiga dedicada a productes lactis
L’ajuntament d’Almatret licitarà al gener les obres d’adequació del local que acollirà la carnisseria municipal, segons va anunciar l’alcaldessa, Jennifer Nadal. La previsió és que es pugui posar en marxa l’estiu de l’any que ve amb la intenció d’adequar un altre espai de magatzem, que també quedarà buit, on s’instal·larà maquinària per a l’elaboració de productes lactis. Així, les noves instal·lacions es compondran d’un obrador carni, carnisseria per a la venda de productes i agrobotiga en un espai separat que serà on es treballaran els productes lactis. Els posarà en marxa amb l’ajuda que va aconseguir fa dos anys del Fons de Transició Nuclear per la proximitat a la central nuclear d’Ascó, que ascendeix a 140.000 euros. La localitat tenia dos carnisseries que van tancar fa cinc anys, ja que els seus responsables es van jubilar i no van trobar relleu per mantenir els establiments. Això obliga els veïns, sobretot els més grans, a haver d’encarregar les compres als seus familiars, o bé a desplaçar-se a Lleida o a Maials, o comprar online, va puntualitzar. També fa cinc anys es va tancar l’escorxador local, la qual cosa va suposar una clatellada per a l’economia local. No obstant, l’ajuntament va contactar amb la Diputació per poder fer ús d’escorxadors mòbils com una possible sortida perquè l’obrador tingui garantida la matèria primera. A la localitat hi ha un gran nombre de granges amb uns 30.000 caps de porcí, boví, boví i cabrú, malgrat que l’obrador se centraria en productes derivats del boví i de la cabra. “D’aquesta forma, tancaríem el cercle de producció, elaboració i venda al mateix poble, la qual cosa suposaria un impuls important a l’economia local”, va remarcar Nadal.