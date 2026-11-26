INFRAESTRUCTURES
El camí entre Térmens i Bellvís serà carretera el 2028
Territori licita els treballs, que costaran 6,5 milions. Térmens prohibirà el pas de vehicles pesants de la C-13 a la rotonda
El departament de Territori invertirà prop de 6,5 milions d’euros a transformar en carretera del camí que uneix Térmens (Noguera) i Bellvís (Pla d’Urgell) per afavorir la mobilitat entre les dos comarques. El projecte contempla renovar el ferm, actualment en molt mal estat, i eixamplar la via en els seus 6,5 km. Una vegada acabin les obres, la Generalitat n’assumirà la titularitat, ara compartida entre Térmens i Bellvís. Tots dos municipis fa anys que reclamen que així sigui, ja que suposa un gran cost per als consistoris assumir-ne el manteniment. El tram de via des de la C-13 a Térmens fins a la rotonda continuarà sent municipal, malgrat que el consistori va avançar que es prohibirà la circulació de vehicles pesants per evitar desgastar el ferm. “De fet, sol·licitem a la Diputació que assumeixi la titularitat d’aquest tram”, va dir l’alcaldessa de Térmens, Concepció Cañadell.
Es preveu que les obres comencin abans de l’estiu i tenen un termini d’execució d’un any. Els treballs contemplen l’eixamplament de la via, que comptarà amb una calçada de dos carrils de circulació de 3,5 metres cada un i dos vorals. Es milloraran els accessos a camins i finques, així com la senyalització vertical i horitzontal. L’actuació també preveu la col·locació de nous trams de barreres de seguretat i la millora dels sistemes de drenatge.