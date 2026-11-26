ECONOMIA
La Diputació capta ajuts i inversors per aprofitar els recursos forestals del Pirineu
Tempteja línies de finançament a Brussel·les per generar activitat econòmica en boscos municipals d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. El seu projecte planteja invertir 35 milions en deu anys
La Diputació ha iniciat la recerca de fons públics i inversors privats per impulsar l’explotació dels recursos dels boscos municipals d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, que sumen una superfície de 181.000 hectàrees. Convertir la gestió forestal en oportunitats de negoci per a empreses locals, brindar als ajuntaments noves fonts d’ingressos i reduir el risc d’incendis forestals són els eixos del programa Pirineus Local Forest, que la corporació provincial va presentar ahir a Brussel·les. Ho va fer en el marc del Forest Bioeconomy Investment Accelerator, una iniciativa del Banc Europeu d’Inversions i l’Institut Forestal Europeu per avaluar línies de finançament de propostes relacionades amb la bioeconomia.
L’ús de fusta per a construcció i la fabricació de biocarbó a partir de biomassa forestal són algunes activitats que planteja la Diputació. Apunta també iniciatives finançades amb crèdits de carboni per compensar emissions (que comencen a arrelar a Lleida) i per preservar la biodiversitat. El projecte Pirineus Local Forest passa per constituir un consorci publicoprivat, encarregat de coordinar la gestió dels boscos i de canalitzar finançament públic; i una empresa operadora per captar inversió privada, organitzar els aprofitaments forestals i donar suport a firmes locals del sector. Així mateix, planteja un “biopolígon forestal” distribuït entre diferents emplaçaments per afavorir la manipulació i la comercialització de la fusta i la biomassa forestal.
El desenvolupament del projecte requereix una inversió d’uns 34 milions d’euros en uns 10 anys. La Diputació preveu aportar 3 milions per a l’elaboració de plans de gestió forestal entre 2027 i 2028. La constitució del consorci i l’empresa estan previstos per a l’any que ve, així com la posada en marxa d’una prova pilot en 1.000 hectàrees de boscos.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va acudir a Brussel·les acompanyat del diputat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, i de l’assessora en matèria de Transformació, Teresa Botargues. Talarn va vincular el projecte Pirineus Local Forest amb altres iniciatives de l’ens provincial en matèria de bioeconomia. “El mètode no canvia: la part institucional construeix l’acord entre els propietaris o gestors dels recursos naturals renovables i retira obstacles, mentre que les empreses arrelades al territori fan negoci”, va explicar, i va assenyalar el “consens territorial” d’aquesta iniciativa com un atractiu per atreure inversions.
Talarn va visitar també el Comitè Econòmic i Social Europeu amb la intenció de “reforçar la veu del sector agrari i econòmic de Lleida en les institucions europees”, segons la Diputació.