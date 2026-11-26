SUCCESSOS
“Em tocava i no m’atrevia a dir que no perquè estava amenaçada”
Dos germanes declaren que un oncle les va violar durant anys quan eren menors al Palau d’Anglesola. La Fiscalia i la Generalitat demanen 30 anys de presó
Dos germanes van declarar ahir a l’Audiència de Lleida que un oncle les va agredir sexualment durant anys quan eren menors d’edat. Les dos joves, de 22 i 26 anys, tenen una discapacitat del 51% una, i del 38% l’altra, i van denunciar els fets el 2020. La Fiscalia, que situa les suposades agressions entre 2015 i 2020, va mantenir la seua petició de pena de 30 anys de presó, a la qual es va adherir l’advocat de la Generalitat, ja que les joves estaven tutelades en aquell període. Segons van assenyalar en el judici, els fets van tenir lloc quan vivien al domicili d’uns oncles al Palau d’Anglesola i quan hi anaven de visita els caps de setmana mentre residien en un centre. La més jove va explicar que l’acusat aprofitava quan es quedaven sols a casa per fer-li tocaments als genitals i també violar-la. A més, va dir que les agressions també van ocórrer en una caravana situada en un terreny. “Em quedava en xoc, no sabia dir que no”, va afirmar la víctima, que va afegir que no ho va explicar perquè el seu oncle l’amenaçava d’enviar-la a un internat.
La germana gran, per la seua part, va dir que les agressions van començar quan tenia 12 anys i que van tenir lloc en diverses ocasions, tant a la caravana com a l’habitació del seu oncle. La jove va declarar que l’acusat li feia tocaments i que la penetrava. Com la seua germana, va dir que tenia por d’explicar-ho perquè l’amenaçava de fer-li mal. Finalment, la germana petita va acabar explicant-li, va declarar ahir, a la més gran i a les monitores del centre on vivia. La directora d’un dels centres va explicar que la germana petita els va demanar de no tornar a casa dels seus oncles i que, quan va explicar el que havia passat, “es va sentir angoixada, però també alleujada”. Mentrestant, les dos psicòlogues i la treballadora social de l’EATAV que van fer la valoració de les dos víctimes van assegurar que no van detectar indicis de fabulació en els seus relats. És més, van admetre que la discapacitat que tenen dificulta que puguin sostenir una història inventada durant sis anys, que és el que dura el procés judicial. També van dir que acompanyaven les explicacions dels abusos amb gestos. Per la seua part, dos psicòlogues proposades per la defensa van qüestionar la metodologia utilitzada en l’informe de les pèrits forenses. Mentrestant, l’acusat, que va declarar l’últim, va negar rotundament els fets. “Tot és completament fals” i “són fantasioses”, va afirmar en al·lusió a les víctimes, mentre que va atribuir la denúncia al fet que, arran de la pandèmia, ja no feien tantes coses i que els havien plantejat que els seus pares havien d’assumir-ne la cura.