Instal·lacions de quarta catalana
L’ajuntament de Seròs elimina el fibrociment de tots els edificis del camp de futbol. L’actuació s’abordarà al desembre i estarà a punt al gener, per rebre el CF Lleida
L’ajuntament de Seròs impulsarà la millora integral de les instal·lacions esportives per donar suport a l’equip de futbol. En aquest sentit, substituirà els 455 m2 de la teulada de fibrociment dels edificis annexos al camp de futbol per una nova coberta de plafó sandvitx, una actuació que permetrà garantir millors condicions de seguretat i salut tant per als jugadors com per als aficionats que van als partits. La intervenció està previst que comenci a mitjans de desembre, coincidint amb la parada nadalenca de la competició, amb la finalitat de minimitzar les afectacions a l’activitat esportiva. Les mateixes fonts van remarcar que es vol que les reformes estiguin acabades abans del partit que enfrontarà el CF Seròs i el CF Lleida l’últim cap de setmana de gener.
Aquestes obres se sumen als treballs de neteja, repintat i adequació dels vestidors i els lavabos que es van executar l’estiu passat per modernitzar progressivament les instal·lacions i oferir un espai més adequat a la pràctica esportiva. A més, per a l’any que ve està prevista la instal·lació de noves banquetes cobertes per als jugadors que substituiran les actuals estructures d’obra, ja obsoletes i poc adaptades a les necessitats actuals.
Després d’anys sense competir en el futbol federat, la temporada 2025-2026 va marcar el retorn del CF Seròs a la competició oficial a Quarta Catalana, amb la qual cosa també es va recuperar una activitat esportiva amb una llarga tradició i afició al municipi. Segons fonts municipals, ha suposat un pas important per a la dinamització no només esportiva, sinó també social del poble i una nova oportunitat perquè els joves puguin representar els seus colors. L’ajuntament considera que el retorn del CF Seròs a aquesta categoria és important per al municipi i reafirma la seua voluntat de donar suport al club en aquesta nova etapa. “L’objectiu és contribuir a consolidar un projecte esportiu que promogui entre els joves els hàbits saludables i valors com l’esforç a través del suport de l’afició”, van remarcar les mateixes fonts.
La substitució de les cobertes del camp de futbol forma part d’un projecte més ampli de renovació d’equipaments municipals. A més, se substituiran les teulades dels magatzems de la brigada municipal, amb la qual cosa ja estaria pràcticament eliminat el 100% de les teulades de fibrociment als edificis municipals. Val a recordar que el mes de març passat ja es va completar la retirada de fibrociment de la teulada del Casal. Una vegada acabades aquestes obres, únicament quedaran pendents les teulades de les piscines municipals que també es portaran a terme l’any que ve. Amb aquesta última intervenció, l’ajuntament culminarà el procés de retirada d’amiant dels equipaments municipals.