La Manreana, amb menys nens
La granja-escola de Juneda ha perdut el 70% de les visites escolars pel boicot de docents a organitzar sortides. Espera celebrar el 20è aniversari el curs vinent sense aquest problema
La Manreana, l’entitat lúdica i educativa de Juneda dedicada a la divulgació del món rural, es prepara per celebrar l’any que ve el vintè aniversari. Aleshores, espera que s’hagi superat la crisi que està provocant el boicot de docents a les sortides escolars, que ha provocat una reducció del 70% de la seua activitat procedent de centres educatius. Segons els seus responsables, aquesta situació ha afectat profundament les cases de colònies i altres instal·lacions dedicades a l’educació a l’aire lliure. “No obstant, La Manreana ha decidit mantenir tots els llocs de treball, les instal·lacions obertes i l’oferta educativa sense retallades, assumint un esforç econòmic important per continuar oferint activitats als nens i les seues famílies, una cosa que altres entitats no han pogut fer i s’han vist obligades a reduir els seus programes i fins i tot tancar”, van apuntar. Les mateixes fonts van explicar que han aconseguit mantenir un 30% de la seua activitat perquè “tenim activitats lligades amb escoles privades, moltes d’Aragó”, entre altres centres, “i ja hem consolidat una clientela. Organitzem caps de setmana familiars, grups d’esplai i aniversari, entre altres activitats”.
Malgrat l’impacte d’aquesta situació, “respectem les reivindicacions dels docents i esperem que hi hagi una solució per al curs 2027-2028, perquè per a aquest no crec que s’arribi a cap acord, ja que les negociacions són molt lentes i no s’albira una entesa”, van remarcar. “Ens entristeix que els nens es quedin sense l’oportunitat de conèixer el camp de primera mà i sense interactuar amb els animals, ja que visitar espais com les granges-escola ofereix la possibilitat d’aprendre coses que no surten als llibres”.
“Sabem que la Generalitat és conscient que entitats com les nostres són necessàries i té un paper important en l’economia rural, als pobles, i en la implicació de la gent al món rural”, van indicar. No obstant, els responsables de La Manreana van remarcar que una situació similar per al curs que ve és insostenible.
Per aquesta raó, fan una crida a les famílies perquè visitin les instal·lacions, sobretot durant les festes nadalenques, per a les quals han programat diverses activitats com la V edició de Vilanova de Tions (vegeu el desglossament). “La Manreana afronta aquesta campanya nadalenca amb la voluntat de continuar treballant per un model de lleure educatiu que considera essencial per al desenvolupament dels nens”, van puntualitzar.