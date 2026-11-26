Més autobusos entre Rosselló i Torrefarrera
Dupliquen les freqüències per evitar que els usuaris es quedin sense pujar
La conselleria de Territori duplicarà les expedicions de bus exprés entre Rosselló, Torrefarrera i Lleida i en sentit contrari, per evitar que els viatgers es quedin sense pujar, sobretot, a primera hora del matí. Usuaris i ajuntament han expressat queixes al departament des de primers d’octubre, al no poder agafar l’autobús per anar als centres educatius i llocs de treball. A Torrefarrera és una situació que es repeteix des que va començar el curs escolar. Segons l’alcalde, Jordi Latorre, entre els dos autobusos que arriben a les 7.23, gairebé sempre plens, i els altres dos de les 7.53 hores, procedents d’Alfarràs, se’n contractarà un altre a les 7.31 des de Rosselló per facilitar l’arribada a l’hora a l’estació d’autobusos de Lleida. Des d’aquella hora s’aniran intercalant 12 autobusos més d’anada i tornada entre aquestes tres localitats. Seran un total de 25 expedicions, 13 entre Alfarràs i Lleida.
Latorre va explicar que la mesura s’està negociant amb la Generalitat en el ple municipal d’aquest mes. No obstant, és subjecta a modificacions perquè encara no s’ha tancat, va puntualitzar.
Segons el primer edil, el fet que el Govern mantingui les bonificacions als bitllets mostra el seu compromís amb el transport públic, però comporta un increment de la demanda que exigeix adequar l’oferta a les necessitats dels viatgers. Segons Latorre, aquesta solució passa pel reforç amb un tercer bus en les hores més conflictives, una petició que el departament ha escoltat.
Aquesta problemàtica també es registra en altres línies com la que uneix Lleida amb Almacelles. L’alcalde d’aquesta localitat, Antoni Arnó, va explicar que, en l’actualitat, la línia està reforçada amb un segon autobús i, de moment, “no tenim constància que es quedi ningú sense viatge, tot i que va molt justa.” No obstant, Arnó va puntualitzar que “hi ha altres deficiències pendents de solucionar i en les quals treballem, en concret, en horaris i parades sobre les quals estem esperant resposta”.
La conselleria de Territori va anunciar fa setmanes un pla de xoc per reforçar les línies amb més demanda per facilitar que els usuaris puguin accedir els mitjans de transport i arribar a l’hora a les seues destinacions. Fonts del departament van remarcar ahir que es continua treballant en un segon pla de xoc per introduir les millores pertinents durant aquest any. “Estem treballant amb els operadors perquè aquesta situació quedi resolta durant aquest any o primers del pròxim 2027”, van remarcar.