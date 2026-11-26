Premi a quatre generacions de comerciants
La ferreteria NIC va rebre la insígnia Empresa Oberta. A les Borges Blanques
La ferreteria NIC de les Borges Blanques va rebre ahir la insígnia Empresa Oberta, que concedeix l’associació Garrigues Empresarial amb el suport de la Diputació per donar a conèixer els negocis de la comarca. L’establiment, regentat pels germans Adrià i Marcel Vallés, és el segon a rebre aquest reconeixement, després de La Cuina de l’Araceli d’Arbeca.
La tradició comercial de la família Vallés es remunta al 1928, quan els seus avantpassats van obrir una botiga al mateix municipi en la qual venien des d’espardenyes fins a gerres. El 1962 la família va seguir amb una botiga d’alimentació. El 2018, els germans es van fer càrrec de la ferreteria La Clau, els propietaris de la qual es jubilaven, i el 2023 la van traslladar a l’antiga fàbrica tèxtil NIC, de la qual van recuperar l’edifici, el nom i van adaptar el logotip.
L’empresa compta amb vuit treballadors i Adrià Vallés va recordar com un empleat pròxim a jubilar-se compartia els seus coneixements amb un jove de 17 anys, que al seu torn el posava al dia de les noves tendències. Els principals clients són empreses i professionals, fins i tot de fora de la comarca. Vallés va explicar que en una ocasió un treballador d’una companyia elèctrica andorrana es va desplaçar fins a les Borges per adquirir una peça que no trobava.
Els germans creuen en el fet d’adaptar-se al futur i estan provant un sistema d’intel·ligència artificial per gestionar l’estoc. A més, la nau és 100% autosuficient, genera més electricitat de la que consumeix, disposa d’una cisterna rehabilitada per aprofitar l’aigua de pluja i el negoci utilitza un vehicle elèctric per al repartiment.
La presidenta de Garrigues Empresarial, Pilar Palau, va explicar que la iniciativa busca estrènyer els vincles entre els prop de 70 empresaris i autònoms associats i atansar als veïns les històries que hi ha darrere del comerç local.
Per la seua part, el director de Promoció Econòmica de la Diputació, Ramon Boixadera, va defensar el suport al comerç a través de les associacions empresarials. L’alcalde, Josep Farran, va posar els serveis tècnics municipals a disposició dels negocis.